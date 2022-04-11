استضافه في بيته فقتل ابنه.. اعترافات صادمة لقاتل طفل الإسماعيلية في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله 7سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل.

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيك مدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسجحات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش، وفقا لصدى البلد.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء)، ومتواجد في ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمر في ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهله لدفع فدية نظير إطلاق سراحه.. إلا أنه نظراً لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته عدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهله على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة، فقام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتي القماش اللتين عثر عليهما، حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيك ودفنه بمكان العثور عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.