ما سر صور توزيع عظام ذبائح على المواطنين في مصر؟

المصدر: البيان

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كشفت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الإسكندرية في مصر، سر الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تُظهر توزيع عظام ذبائح على المواطنين في مصر.

وأوضحت ماجدة، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «إم بي سي مصر»، أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية التي قامت بهذا التصرف.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، إن رئيس مجلس إدارة الجمعية أكد أنه تم الذبح وتوزيع اللحوم على المواطنين، مضيفةً: «الناس همَّ اللي طلبوا العظام لعمل الشوربة (الحساء)».

وأشارت إلى أن شخصاً ما انتهز الفرصة والتقط الصور وأعطى إيحاء بأنه يتم توزيع عظام على المواطنين فقط.

ونوَّهت بأنه تم توزيع 28 طن لحوم على المواطنين في الفترة الماضية، متابعةً: «الإسكندرية غرقانة لحمة والمساعدات كثيرة جداً».

وذكرت أن المسؤولين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بسبب كثرة توزيع اللحوم وكراتين الغذاء التي تصل إلى المستحقين.