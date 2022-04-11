بسبب غزل المذيعة .. حلقة أبو جبل مع ياسمين عز تجتاح مواقع التواصل

المصدر: البيان

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أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جبل، مع الإعلامية ياسمين عز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لسببين، الأول التصريحات الساخنة التي أطلقها أبو جبل، والثاني طريقة إدارة الحوار من مقدمة البرنامج في التعامل مع الحارس، التي وصفها البعض بـ الغزل المبالغ فيه، حيث خرجت الإعلامية عن أسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة "أنت مورد وخدودك حمرا"، وفقا لموقع صدى البلد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا من الحلقة التي حل فيها أبو جبل ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، على قناة mbc مصر، وصنعوا منها كوميكسات ساخرة.

وعلق المتابعون على الصور والفيديوهات بشكل ساخر، مؤكدين إعجاب الإعلامية ياسمين عز بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".

ومن المواقف المثيرة أيضا، مطالبة الإعلامية، حارس المرمى محمد أبو جبل أن يغني لها، وحاول أبو جبل أن يعتذر بلباقة عن الغناء إلا أنها صممت على ذلك، ورفضت إنهاء الحلقة قبل سماع صوته، وبالفعل استجاب الحارس لطلبها وغنى للمطرب بهاء سلطان، لتعقب ياسمين قائلة: "صوتك حلو".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الحارس بالتمثيل، معللة ذلك بأنه يشبه مهند التركي، ليرد أبو جبل بأن زملاءه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار، وأضاف إنه يحب التمثيل كثيرا وإذا لم يكن لاعب كرة كان يتمنى أن يصبح ضابطا أو ممثلا، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.

ومن التصريحات المثيرة للجدل، تلك التي أطلقها جاباسكي عن تجديد عقده مع الزمالك، وأثناء توقيعه للأهلي، قائلا: "أنا موجود في نادي الزمالك، ومحصلش تواصل بيني وبين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، مستني كلمة النادي الأبيض بشأن عقدي في الفترة المقبلة".

وأضاف أبو جبل أنه قدم تنازلات عديدة للانتقال إلى الزمالك قبل عدة مواسم، مشيرًا إلى أنه رفض عروض احتراف من أجل الانضمام إلى الفريق الأبيض ووقع عقدًا على بياض عند عودته إلى الزمالك في 2019.

وسخر أبو جبل، من الأنباء التي ترددت عن اشتراطه الحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده مع الزمالك، مشددًا على أنه لا يتشرط إطلاقًا على النادي فيما يخص الأمور المالية، مشيرا إلى أنه قبل بالقيمة المالية التي تم وضعها في عقده الحالي مع الزمالك، وحصل على وعد بتعديل عقده حال تألقه مع الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف أبو جبل أنه عاد إلى نادي الزمالك تلبية لرغبة النادي، خصوصًا وأن النادي له فضل عليه، واستطاع أن يتفوق على الظروف المحيطة به ليصبح هو الحارس الأول لفريق الزمالك.

ورد حارس الزمالك محمد أبو جبل، على شائعة ارتباطه بالشابة شهد، ابنة الحارس التاريخي لمصر عصام الحضري، المعروف بالسداد العالي.

وقال أبو جبل: "الحضري اسم كبير في الكرة المصرية والإفريقية، وأتمنى أن أصل لشيء من اللي عمله، وهو صديق شخصي ليا، ومعرفش مين طلع إشاعة إني خطبت بنته، وهو معندوش بنات تتخطب".