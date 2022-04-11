نقابة التمريض المصرية تطالب بوقف عرض مسلسل "الكبير أوي 6"

المصدر: البيان

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تقدمت نقابة التمريض المصرية بدعوى قضائية تطالب فيها بوقف عرض المسلسل التلفزيوني "الكبير أوي 6"، وذلك بعد إثارة جدل حول ظهور إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال موقع "صدى البلد" إن الدكتورة كوثر محمود محمود، النقيب العام للتمريض المصري، حركت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف عرض المسلسل، مشيرة إلى أنه تضمن إساءة واضحة للممرضة المصرية.

وأوضحت كوثر في دعواها، أن النقابة العامة للتمريض المصري تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من "أي جرم أو تشهیر أو إساءة للصغير قبل الكبير من أعضاء هيئه التمريض ومجمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة".

وتابعت النقيبة في دعواها: "فوجئنا بإساءة جديدة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية وتحديدا قناه ON E تسيء لفظا وفعلا وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في مسلسل الكبير أوى بطوله الفنان أحمد مكي وظهر في إحدى الحلقات أثناء زواجه".

وبحسب الدعوى، فإن المشهد الذي احتوى الإساءة اللفظية والفعلية بالممرضة المصرية، هو مشهد لیلة زفاف شخصية "الكبير" وزوجته أثناء تغيير ملابسهما.