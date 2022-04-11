على مائدة الإفطار .. انتحار زوجة شابة لخلاف مع زوجها

المصدر: وكالات

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شهدت مدينة طنجة المغربية حادثة مروعة بعدما ألقت زوجة شابة في عقدها الثاني بنفسها من الطابق الخامس لمنزلها، واضعة حدا لحياتها، إثر خلاف مع زوجها على مائدة الإفطار.

ولقيت الزوجة الشابة مصرعها على الفور نتيجة ارتطامها القوي بالأرض، وإصابتها بكسور وجروح خطيرة في رأسها، ما خلف ذهولاً وسط أسرتها ومعارفها بالحي.

الحادث الأليم والمجهول الأسباب استدعى انتقال السلطات الأمنية إلى مكان الحادث بحي المجاهدين بطنجة، حيث تم نقل جثة الشابة إلى مستودع الأموات بمستشفى المدينة، وفتح تحقيق حول الحادث المأساوي، الذي خلف حزنا عميقا وصدمة قوية في نفوس معارف وأقارب المتوفية وسكان المدينة.