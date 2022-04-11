مشهد لم يتكرر منذ عامين.. امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والزائرين

المصدر: البيان

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امتلأ صحن المطاف بالحرم المكي، أمس الأحد (الموافق 9 رمضان)، بالمعتمرين والزائرين وسط أجواء إيمانیة، وذلك في مشهد لم يتكرر منذ أكثر من عامين.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، امتلاء أروقة الصحن بالمعتمرين والزائرين وكانت حركة الطواف بطيئة بسبب ذلك، فيما انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والابتهال.

جدير بالذكر أن هذه الأيام من شهر رمضان المبارك تشهد قدوم أعداد كبيرة من زوار بيت الله الحرام، بهدف أداء مناسك العمرة وحضور الصلوات خاصة صلاة المغرب والعشاء ثم التراويح في المسجد الحرام.