فتاة توجه رسالة مؤثرة من المسجد الحرام إلى شقيقها السجين

المصدر: البيان

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وجهت فتاة رسالة سلام ودعاء بالفرج إلى شقيقها، مؤكدة أنها جاءت خصيصًا إلى المسجد الحرام لتوجيه الرسالة إلى شقيقها الذي يتابعها من السجن عبر فضائية "الإخبارية" السعودية، كونها الوسيلة الوحيدة التي يمكنه مشاهدتها.

وأجهشت الفتاة بالبكاء، خلال تقرير "الإخبارية"، لنقل مشاعر فرح واطمئنان المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، حين أمسكت بجوال شقيقها، وقالت: "هذا جوالك يا حسام والكفر الذي اخترناه سويًّا، وإن شاء الله عند خروجك بالسلامة نعمل غيره"، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.

كانت وزارة الحج والعمرة، كشفت عن إتاحة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، القادمين من خارج المملكة.

وأعلن وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد، إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة لمعتمري الخارج عبر شركات سعودية، ليتمكن القادمون إلى المملكة بتأشيرات عمرة، بموجب شركة عمرة سعودية تقدم الخدمات لهم.