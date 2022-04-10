البحرين.. إصابة 4 فتيات في حادث مروري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت أربع بحرينيات لإصابات متفرقة إثر حادث مروري وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس (السبت) على شارع البديع.

وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أنه في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم أمس السبت كانت فتاة بحرينية تقود سيارتها على شارع البديع وبرفقتها ثلاث فتيات حيث اصطدمت بسيارة أخرى تسير في المسار الآخر، نتج عن ذلك إصابة 4 بحرينيات بإصابات متفرقة تم نقلهم بواسطة الإسعاف الوطني إلى مجمع السلمانية الطبي فيما تضررت السيارتان بتلفيات كبيرة وفق صحيفة أخبار الخليج.

وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور وتم ازاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.