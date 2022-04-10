وصول أول مهمة فضائية خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل مؤلفة من ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق على متن صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" أمس إلى محطة الفضاء الدولية.

وخرج قائد مهمة "ايه اكس-1" الأمريكي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا إلى جانب الكندي مارك باثي والأمريكي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي واحدا تلو الآخر ببزاتهم الزرقاء والسوداء من كبسولة "دراغون" المصنوعة من طرف "سبايس إكس".

ويعمل لوبيز-أليغريا رائد الفضاء السابق في "ناسا" البالغ من العمر 63 سنة حاليا في شركة "أكسيوم" التي تنظم الرحلة، فيما دفع كل من أعضاء الطاقم الثلاثة الآخرين عشرات ملايين الدولارات للاستفادة من هذه التجربة.

وكانت شركة "أكسيوم سبايس" قد توصلت إلى اتفاق لتسيير أربع مهمات مع "سبايس إكس" .. ومنحت "ناسا" موافقة مبدئية رسمية على مهمة ثانية تحمل إسم /Ax-2/.