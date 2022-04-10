ميت يعود لعائلته بعد يوم من دفنه..قصة أغرب من الخيال!

المصدر: البيان

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بعد يوم واحد من مراسم تشييعه وتلقي العزاء في موته، عاد رجل هندي إلى الحياة في ولاية تاميل نادو في اليوم التالي لجنازته، بحسب موقع «كاومودي» الهندي.

وأفاد موقع «كاومودي» إن العامل مورتي البالغ من العمر 55 عاما ذهب إلى مدينة تيروبور لجني قصب السكر، ولعدة أيام لم تتمكن عائلته من الاتصال به، لكن سرعان ما أبلغ أحد أقارب الرجل أنه عُثر عليه ميتاً بالقرب من محطة الحافلات، وتعرف ابنه على جثمان والده، وسلمت الشرطة الجثة للأسرة التي دفنت رفاة المتوفى، ليصدمهم بعودته إلى المنزل ويثير الرعب والفرح بينهم.

وباشرت شرطة ولاية تاميل نادو الهندية في إجراءات التحقيق لمعرفة الهوية الحقيقية للرجل المدفون.