عاصفة ترابية تضرب الكويت

المصدر: وكالات

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اطلقت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية "السبت" تحذيراً جوياً بسبب موجة الغبار التي ضربت البلاد، مما أدى إلى انعدام الرؤية الافقية إلى إقل من 1000 متر على بعض مناطق الكويت.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن العاصفة الترابية قد دخلت الكويت من الناحية الغربية، وجاءت بسبب السحب الركامية التي ادت إلى اثارة الغبار وتكون طبقة هوائية عالية .

وذكر أن العاصفة الترابية ستتدنى فيها الرؤية الافقية إلى اقل من 500 متر في المناطق الغربية وستكون الجهراء اكثر المناطق تضرراً، فيما ستتأثر بقية المناطق من الغبار ولكن بنسبة أقل.

وشهدت محافظة حفر الباطن السعودية "السبت" تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أوقعت خسائر مادية لبعض المخيمات،كما أثرت على الحركة المرورية والتجارية.