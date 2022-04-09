جزاء الجميل.. تفاصيل جريمة قتل نجل فنانة مصرية لحماه في رمضان

المصدر: البيان

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ارتكب شاب جريمة مروعة في مصر حيث تسبب في مقتل مسن، يبلغ من العمر 55 عاما، في منطقة المنشية بفيصل.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن المتهم هو نجل الفنانة الشهيرة سحر كامل، وأنه قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار شاب متهم بـ قتل حماه، في منطقة المنشية التابعة لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

كما أمرت بدفن وتشريح جثمان المتوفي، وإيداع تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة في الشارع.

وفي التفاصيل، احتضنه كابنه «عندي 3 بنات وده ولدي»، ومع أول خلاف بينهما طعنه زوج ابنته بـ«قطعة رخام» في رقبته، أحدثت له نزيفًا داخليًّا، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وفقا للمصري اليوم.

المجني عليه، كان يعامل زوج ابنته، الذي يعمل مشرف تصوير ومونتاج، كأنه ابنه، ولم يتخيل أحد أن هذه ستكون النهاية، فمع فرحة أهالي منطقة فيصل في الجيزة بقدوم أول أيام شهر رمضان الكريم، وما بين أطفال يلهون في الشوارع فرحين، وشباب ونساء وكبار يستعدون للتقرب إلى الله بأداء صلاة القيام داخل المساجد، تتعالى أصوات الشجار بين طرفين في أحد المقاهي على جانب الطريق.

بعد مشادة كلامية دارت بين المجني عليه وزوج ابنته ووالده وشقيقيه وخاله، نجح الأهالي في تهدئة الأمر: «صلوّا على النبي يا جماعة.. وكل سنة وأنتم طيبين»، لكن الجاني ادّعى أن الأمر انتهى، وحاصر حماه هو ووالده أمام منزله بالأسلحة البيضاء، ثم ضربه بـ«قطعة رخام»، فلقى مصرعه على إثرها في الحال.

داخل منزل المجني عليه تجلس أرملته وفتياته الثلاث مفجوعات بموت رب الأسرة غدرًا في «ليلة مفترجة»، يعلنّها في حسرة: «المتهمون كلهم هربوا، ولا واحد فيهم اتقبض عليه.. إحنا ملناش ضهر ولا سند، وبنّاشد الحكومة تجيب لنا حقنا».

ابنة المجني عليه، زوجة المتهم، لم تصدق أن زوجها قتل والدها، فتقول: «قتله لأنه طالبه بـ50 ألف جنيه حقه في مشروع مشترك معاه، بالإضافة للأرباح».

وتضيف«قبل الواقعة بيوم واحد، اتصل بي (زوجها) يبلغني إنه جاي هو وأبوه يقابلوا أبويا على القهوة عشان يدوله 25 ألف جنيه، وبالفعل نزل أبي ومعه زوج أختي، لكنهم تشاجروا جميعًا مع بعضهم، وانتهى الموضوع برجوع كل طرف إلى بيته.. فهمنا في الآخر إن القعدة دي كان هدفها الحصول على إيصال الأمانة اللي كتبه حمايا على نفسه».

وتابعت: «حمايا جاء إلى منزل أبي قبل نحو العام، وطلب منه 50 ألف جنيه لمشاركته في مطعم مقابل أرباح شهرية تصل أحيانًا إلى 1500 جنيه، لكن تلك الأرباح انقطعت قبل 4 أشهر، واتضح بعد ذلك أن هذا المشروع وهمي، فتم الاتفاق على كتابة وصل أمانة بقيمة المبلغ على والد زوجي».

«ماليش دعوة بالموضوع.. أبويا أصلًا عمره ما ادّاني فلوس».. هكذا قال «الجاني» لحماه، والذي تؤكد زوجته أنه ضربها وطردها من الشقة، بعد أن واجهته بأنه يلعب بأبيها بالاتفاق مع والده، واستكملت: «المهم.. لما أبويا عرف إنهم مش هيسددوا ولا جزء من الفلوس، قام هو وزوج أختي التانية من القهوة وذهبا إلى المنزل، إلا أن زوجي ووالده وشقيقيه وخاله وآخرين حاصروهما وضربوا أبويا بعصا خشبية، وزوجي كمِّل عليه بقطعة رخام خلف الأذن، ومات قبل أن يدخل المستشفى.. وفرّوا هاربين».