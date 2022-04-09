بعد حجب "دوما تي في".. زاخاروفا: يوتيوب وقعت حكم الإدانة على نفسها

المصدر: أ ف ب

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اتهم مسؤولون روس السبت موقع يوتيوب لتشاركة أشرطة الفيديو المملوكة لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي "دوما تي في"، ووعدوا باتخاذ إجراءات انتقامية.

وأكد رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن واشنطن تنتهك "حقوق الروس".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن يوتيوب "وقعت حكم الإدانة على نفسها".

وذكر صحافيو وكالة فرانس برس أن الحساب المعني لم يعد متاحا على المنصة صباح السبت.