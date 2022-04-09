كيف اختفت الديناصورات من الأرض؟

المصدر: البيان

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يرجح باحثون أن تكون الديناصورات قد اختفت من الأرض بسبب سقوط كويكب، وسط آمال بأن تساعد الأحفورة على تقديم إيضاحات أوفى بشأن ما حصل.

وكشفت تقارير حديثة، أن علماء آثار عثروا على أحفورة ديناصور نفق في اليوم الذي شهد سقوط كويكب ضخم على الأرض قبل 66 مليون سنة، وأدى إلى دمار هائل.

وجرى العثور على الأحفورة في موقع يسمى "تانيس" بولاية نورث داكوتا الأميركية، فيما يجري ترتيب فيلم وثائقي سيتحدث عن الأمر، بحسب سكاي نيوز عربية.

واستمر الباحثون في الحفر في الموقع لمدة تناهز عشر سنوات، ثم عثروا على أحفورة لديناصور من فئة "الثيليصور" التي تمتاز بحجم صغير وتقتات على العشب.

وأوضح الباحثون أنه لم يسبق العثور على أي ديناصور نفق من جراء ارتطام الكويكب الضخم بالأرض.

وأفاد روبرت دي بالما، الباحث في جامعة مانشستر والذي أشرف على عملية الحفر، بأن وجود أحفورة الديناصور في الموقع تشكل أمرا مذهلا.