كرونولوجيا نهضة المدينة المنورة خلال الـ 100 عام الماضية.. فيديو

المصدر: البيان

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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية تقريرا مصورا سلطت من خلاله الضوء على مراحل النهضة التي شهدتها المدينة المنورة على مدى الـ 100 عام الماضية.

ويظهر التقرير المصور مراحل تطوير مختلف المجالات الخدمية في المدينة، بما في ذلك مجالات الكهرباء والبريد والعمران والتعليم وغيرها.

وجاء هذا التقرير غداة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمدينة المنورة وإطلاقه مشروع توسعة مسجد قباء، أقدم مسجد في تاريخ الإسلام، وحمل المشروع تسمية "الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويهدف مشروع توسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصل، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.