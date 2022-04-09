الأمن المصري يكشف لغز اختفاء مُسنّ في العقد الخامس

المصدر: البيان

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نجح رجال الأمن المصري في كشف لغز اختفاء مُسنّ بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المسن سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

وأمر اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتولَّت النيابة التحقيقات.

كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطاراً باختفاء مسن في العقد الخامس من العمر.

وكشفت التحريات أن المسن المختفي يعمل في التنقيب عن الآثار، وبتتبع خط سيره وعلاقاته تبين أنه يقوم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم.

وتم تحديد المنطقة التي يقوم بالتنقيب فيها عن الآثار، وبالدخول تبين وجود حفرة وانهيار الأتربة.

وقادت الرائحة الكريهة رجال الأمن إلى برفع الحطام، ليتم العثور على جثة المسن.