هندي يعود إلى منزله بعد 24 ساعة على دفنه

المصدر: دبي - البيان

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شهدت ولاية تاميل نادو الهندية أخيراً حادثة غريبة، إذ عاد رجل إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه.

وفاجأ مورثي البالغ من العمر 55 عاماً عائلته بعدما عاد لمنزله بعد مرور يوم كامل على دفنه، الأمر الذي تسبب بصدمة لأسرته، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وكان مورثي قد غادر إلى مدينة مجاورة ليعمل في حصاد قصب السكر، ولكن عائلته تلقت اتصالاً من شخص مجهول أعلمهم بالعثور عليه ميتاً في محطة حافلات. ووفق الشرطة فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده.

وتفاجأت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، فقال الابن، لصحيفة «تايمز أوف إنديا».: «لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. وبحسب الشرطة فقد حدث لبس في هوية الجثة التي عثر عليها، وقد تم استخراجها لتشريحها لمعرفة الاسم الحقيقي للمتوفّى.