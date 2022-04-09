الفراشات تزداد حجماً بفعل تغيّر المناخ

المصدر: إعداد - فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرح باحثون في جامعة ساوثهامبتون البريطانية وجامعة كاليفورنيا الأمريكية أخيراً إشكالية الفراشات البريطانية التي لوحظ تزايد حجمها في ظاهرة عزاها العلماء لتغير المناخ. وأظهرت دراسة قام بها فريق من العلماء من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية لتحليل عشرات آلاف العينات أن الحشرات المجنحة يكبر حجم أجسامها مع ارتفاع درجات الحرارة. ولفت موقع «ديلي ميل» إلى أن فريق البحث عاين درجات الحرارة كما مقاسات أجسام 24 نوعاً من الفراشات في بريطانيا. وتبين له أن 17 من أصل الـ24 نوعاً الخاضع للاختبار والموجود في متحف التاريخ الطبيعي يزداد حجم جسمها مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكان العلماء قد لاحظوا على مدى سنوات العقود القليلة الماضية أن الفراشات يزداد حجمها بشكل مطرد. وبدأوا البحوث لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بين الحجم ومعدلات الحرارة. وأشار الدكتور فيليب فينبيرغ المشارك في الدراسة من جامعة ساوثهامبتون إلى أن الفارق بين سنوات البرد والحرّ ينعكس نحو مليمتر الواحد في الأجنحة الأمامية للفراشات. كما لاحظ الباحثون رابطاً مع تأخر مراحل اليرقات في طور نمو الحشرات.