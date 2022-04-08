الجزائر .. بلدة تمنع تجمع وتجوال الأطفال والقصر بعد أذان المغرب

المصدر: د ب ا

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أقدمت بلدة سرايدي في ولاية عنابة، شرقي الجزائر على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإقرار منع تجمع وتجوال الأطفال والقصر ابتداء من أذان المغرب دون مرافقة أولياء أمورهم وذلك في الساحات العمومية والشوارع الرئيسة وأماكن التسلية والمقاهي.

وجاء أيضا في مضمون القرار "يمنع منعا باتا على القصر إصدار ضجيج والأصوات الصاخبة وإزعاج مواطني البلدة ليلا"، محملا المسؤولية الكاملة لأولياء الأطفال والقصر أفعال أبنائهم إذا تبين مخالفة أحكامه.

وجرى تكليف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني (جهاز أمني يتبع وزارة الدفاع الوطني) بتنفيذ محتوى هذا القرار.

وأوضحت بلدة سرايدي في بيان وقعه رئيسها نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك"، ان القرار أملاه تدهور النتائج الدراسية وتدنيها في الطورين الابتدائي والمتوسط، وقيام بعض الأطفال بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة بالساحة العمومية.

وأبرز البيان انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بين القصر والتخطيط للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية، والحفاظ على الممتلكات العمومية.