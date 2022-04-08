أحمد السعدني يُعلق على شائعات وفاة والده

المصدر: البيان

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كشف الفنان أحمد السعدني عن أن والده النجم الكبير صلاح السعدني ليس الفنان الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة بل الزعيم عادل إمام أيضا تعرض مؤخرا لشائعات الوفاة، موضحا أن سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن «الترافيك» والتعليقات وزيارات الصفحات والمواقع وفق صحيفة أخبار اليوم.

وأوضح الفنان أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عدم تحري للدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، قائلا: "شائعات الوفاة والبحث عن الترافيك الشغل الشاغل لأغلب الناس الفاضية، وعدم تحري الدقة يؤدي إلى نشر الموضوعات وبتضايق جدا منها".

وأشار الفنان أحمد السعدني، إلى أنه لا يندم على أي عمل فني يشارك فيه، متابعا: "لا أندم على أي من أعمالي وكل تجربة بنتعلم منها، وكله بالحب تجربة سيئة وغاية في السوء ولكن استفدت منها وتعلمت منها إني ممضيش على ورقة إلا لازم يكون فى مراجع قانوني معايا".