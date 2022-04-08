مصر.. محامٍ يطعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح

المصدر: البيان

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أقدم محامٍ في مصر على طعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح.

وذكر موقع "مصراوي" الإخباري أن المتهم اعتدى على إمام مسجد الست ذكية في كفر الزيات بمحافظة الغربية بسلاح أبيض.

ونتج عن الواقعة إصابة الإمام، واسمه سامح هريدي، بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسد.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفر الزيات إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر الزيات مصاباً بجرح في اليد.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتبين أن دافع الجريمة هو شهادة الإمام ضد المحامي في المحكمة.