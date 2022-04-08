المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.. كيف استقبلته أسرته؟

المصدر: البيان

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استقبلت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم وجيرانه وأقربائه، إفراج السلطات السعودية عنه ووصوله اليوم الخميس، إلى منزله بمدينة أسوان بفرحة غامرة.

وقدم المهندس علي الشكر لزوجته وجميع أفراد أسرته، وكل أهالي أسوان، والحكومة المصرية، لوقوفهم بجواره في محنته وغربته وسجنه، حتى تم الغاء حكم الاعدام الصادر ضده وكتب الله له البراءة وعاد سالما إلى أهله واحبته.

وأضافت ابتسام زوجته أنها كانت واثقة من براءة زوجها، وعودته إليها وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الهجرة، والنائب العام، ولأهالي أسوان على المجهودات التي بذلوها ومساندتهم لقضية زوجها الذي سبق اتهامه في إحدى القضايا والحكم عليه بالإعدام حتى خفف الحكم للمؤبد إلى أن صدر عفو ملكي عنه في حين أنه وأسرته كانوا دائمًا يرددون أن ابنهم بريء.

وكان رأفت عبد الله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، قد أعلن الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم في المملكة العربية السعودية بعد 6 سنوات من السجن.

وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إنه تم الإفراج عن أبو القاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضاف أن أبو القاسم خرج من سجن تبوك، فجر اليوم الساعة 2 صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة 8.30 والتي تصل القاهرة الساعة 10.30.

ومن جانبه، وجه المهندس علي أبو القاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبهم طوال 6 سنوات فترة سجنه.

وكانت محكمة استئناف جدة بالسعودية قد أصدَرت العام الماضي حكمًا بتخفيف العقوبة على أبو القاسم إلى 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بدلا من حكم الإعدام الذي قُضي به في البداية ثم السجن المؤبد.

وتضمن ذلك الحكم المخفف جواز الإفراج عنه حال التصديق على الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكان علي أبو القاسم وهو مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقي القبض عليه في منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس".