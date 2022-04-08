مهرجان «لؤلؤة التراث» ينطلق في أوزبكستان 7 مايو

المصدر: طشقند - البيان

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أعلنت وزارة تنمية المجتمع في أوزبكستان، موعد انطلاق مهرجان «بايسون باهوري» الفلكلوري في السابع من مايو المقبل في إطار خطة البلاد لإعادة إحياء التراث الأوزبكي في مختلف المجالات الفنية والرياضية والمجتمعية.



وينطلق المهرجان في قرية جبل بادانغ في مدينة بايسون بالتعاون بين وزارة المجتمع ومجلس إقليم سرخانداريا، وعدد من المؤسسات والمنظمات المحلية في الإقليم.



إجراءات

وأعلن مجلس الوزراء الأوزبكي تسهيل كافة الإجراءات التنظيمية لاستضافة الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 200 ممثل للرياضات والفنون التقليدية في أوزبكستان، مستعرضين خطوط الأزياء الفلكلورية والموسيقى التراثية لأقاليم أوزبكستان والمميزة لكل إقليم.



ويعد مهرجان بايسون أحد أهم المهرجانات التراثية في المنطقة، لما للإقليم من تاريخ طويل وتراث مسجل، إضافة لاعتماد المهرجان من قبل اليونيسكو في مايو 2002، والذي وصفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» بأنه «لؤلؤة التراث الشفهي وغير المادي للبشرية».



منافسات

ويتضمن المهرجان الفلكلوري مسابقات للمصارعة التقليدية والطائرات الورقية، وعدد من الألعاب الشعبية مثل «كوباكاري» و«شيلاك» و«أولاك»، إضافة للعروض الموسيقية وعروض الأزياء، حيث سيتوج الفائزون في المنافسات، في حفل تراثي بنهاية فعاليات المهرجان في الثامن من مايو المقبل.