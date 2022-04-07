أقوال أسرتها كلمة السر .. لغز سقوط ربة منزل من الطابق الخامس في مصر

المصدر: البيان

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تكثف الجهات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية تحرياتها لكشف غموض سقوط ربة منزل من الطابق الخامس بمنطقة إمبابة، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب طب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للتأكد من سبب الوفاة.

كان قسم شرطة إمبابة تلقي بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس ووفاتها على الفور في الحال، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة 27 سنة، ترتدي كامل ملابسها، مصابة بكسور في مناطق متفرقة من جسدها.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها لكشف غموض الحادث، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها لكشف ملابساتها، وقالت التحريات إن المتوفية أثناء تواجدها في بلكونة شقتها سقطت منها وجارٍ التأكيد إذا كانت المتوفية ألقت بنفسها أم اختل توازنها أم هناك شخص قام بدفعها من البلكونة.