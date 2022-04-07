اكتمال أنحف ناطحة سحاب في نيويورك

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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اكتمل بناء أنحف ناطحة سحاب في العالم من تصميم شركة الهندسة المعمارية «شوب أرشيتكتس» في مانهاتن بالولايات المتحدة، وتمت إضافة عناصر الكسوة الخارجية النهائية للمبنى، الواقع في شارع 111 وست 57 في مدينة نيويورك، والذي يعتبر ثاني أطول ناطحة في نصف الكرة الأرضية الغربي.

وأفادت مجلة «ديزين» للعمارة والتصميم بانتهاء بناء البرج الأسبوع الماضي، مع إعلان المطورين إلى السكان الاستعداد للانتقال إليه للسكن.

ويقع البرج الذي الذي يبلغ ارتفاعه 435 متراً فيما أصبح يعرف بـ«صف المليارديرات» وسط مانهاتن، وهي مجموعة من ناطحات السحاب السكانية فائقة الفخامة.

وتم الإعلان عن بناء البرج الذي يبلغ طوله إلى عرضه 1 إلى 24، في عام 2013، وبوشر ببنائه في العام التالي، لكن العمل توقف في عام 2017 لأسباب مالية.

ووفقاً للشركة الهندسة المعمارية «شوب أرشيتكتس» تم بناء البرج بأعلى قوة خرسانية في العالم.

يضم البرج في كل طابق مسكناً واحداً، بالإضافة إلى 14 منزلاً من مبنى «ستاينواي» المجاور، ما يصل بالمجموع إلى 60.

ويتناقص شكل المبنى إلى حافة مسطحة في الأعلى، وقد تمت تغطية واجهته الشرقية والغربية ببلاط التراكوتا مع لمسات برونزية، في حين جدران زجاجية تطل على سنترال بارك في الشمال ومانهاتن السفلى في الجنوب.

ووفقاً لـ «ديزين»، يوجد لشركة «شوب أرشيتكتس» في مدينة نيويورك، برج آخر، وهو برج بروكلين، بارتفاع 325 متراً، تم الانتهاء من بنائه العام الماضي.

وفي فبراير 2022، تصدرت تقارير تساقط الجليد من البرجين عناوين الصحف في مدينة نيويورك بعد أن ضرب الطقس القاسي المدينة.