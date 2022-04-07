بحث أمريكي: نباتات الفطر تتحدث

المصدر: إعداد- فاتن صبح

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يزعم الباحث والبروفسور أندرو أداماتزكي من جامعة غرب إنجلترا أنه يتحدث إلى الفطر، قائلاً إن نبات الفطر يتحدث فيما بينه ويمكنه إدراك حتى 50 كلمة. وأظهرت التحاليل بحسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» أنماطاً من النشاط مشابهة بنيوياً لحديث البشر. ونظر البحث في أنواع فطر الإينوكي والزامح الشائع وفطر اليرقات والشبح.

وكشفت الدراسة نوعاً من النشاط الكهربائي على الأجناس الأربعة ولاحظ الباحثون ارتفاعاً في معدل النبضات مع اقتراب الفطر من الأشجار، لافتين إلى أن الفطر يستخدم على الأرجح الإرسال الكهربائي لتبادل المعلومات حول الطعام أو للإبلاغ عن إصابة. وقال أدامتزكي في البحث الذي نشرت نتائجه في مجلة «Royal Society Open Science»: «لا نعلم ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين الأنماط الشنغوبية الصادرة عن نبات الفطر واللغة البشرية. إلا أنه من جهة أخرى، توجد العديد من أوجه التشابه في معالجة المعلومات بين الركائز الحيوية لمختلف الطبقات والعائلات والأصناف.

لقد كان مثيراً للفضول إجراء المقارنة» ووجد البحث بأن تجمعات الطفرات تشبه المفردات البشرية المكونة من 50 كلمة، مع عملية نقل للمعلومات تتم عبر الجذور التي تسمى الغزل الفطري. وأشار أدامتزكي بأن معدل طول الكلمة الواحدة هو 5.97 أحرف.