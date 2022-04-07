مصر.. تطورات جديدة في قضية دعاء سهيل خبيرة التغذية المتهمة بالنصب

المصدر: البيان

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في أحدث تطورات قضية دعاء سهيل خبيرة التغذية المتهمة بالنصب جدد قاضى المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس التهمة النصب والاحتيال على المواطنين وترويج أدوية مغشوشة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وكانت معلومات أكدتها التحريات كشفت قيام إحدى السيدات ادعت قدرتها على التخسيس وعلاج بعض الأمراض وحيازة أدوية مجهولة المصدر لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بالإضافة إلى إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نشاطها وفق فيتو.

وكشفت التحريات أن دعاء سهيل ادعت أنها خبيرة التغذية وحصلت على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما أنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغات ضدها بتهمة النصب وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وجارٍ العرض على النيابة العامة بتولي التحقيقات.