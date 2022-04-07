أول تصريح للمهندس المصري بعد إنقاذه من الإعدام بعفو من الملك سلمان

المصدر: البيان

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وجه المهندس المصري علي أبو القاسم الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر والسعودية رسالة شكر عقب إخلاء سبيله في السعودية.

وقال المهندس علي في مقطع فيديو: "أتقدم بالشكر للجميع وبالأخص إلى زوجتي التي وقفت بجانبي منذ بداية الأزمة حتى خروجي، كما أتقدم بالشكر لكل شخص وقف بجانبي وعائلتي".

وأفرجت السلطات المعنية في السعودية عن المهندس علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة بحكم قضائي وفق صحف مصرية.

وكان المهندس علي أبو القاسم، يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016، وذلك داخل معدة رصف أسفلت "هراس".

وألقي القبض على المهندس علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.

وجرى تقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، لتتم إعادة المحاكمة لتصدر المحكمة السعودية حكمها بالمؤبد وغرامة 100 ألف ريال، ثم خفف الحكم في الاستئناف إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، قبل الإفراج عنه بعفو ملكي.