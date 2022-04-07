السعودية.. وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وصدر عن الديوان بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) هذا نصه " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم الخميس الموافق 6 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".