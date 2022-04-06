الجدة درونياك تضع قواعد جنازتها .. منع البكاء وممنوع حضور بيرثا

المصدر: وكالات

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في واقعة طريفة، خرجت الجدة درونياك الشهيرة على موقع تيك توك، لتتحدث عن بعض طلباتها في جنازتها، وتشتهر الجدة دورنياك، التي لا تزال هويتها الكاملة وموقعها لغزًا لمعظم متابعيها، بمشاركتها النصائح والأخبار من حياتها كجدة كبيرة في السن إذ تبلغ من العمر 92 عاما.

وقد اجتذبت بعض منشوراتها 15 مليون مشاهدة أو أكثر، وشاركت الجدة الطريفة رغباتها الجنائزية الثلاث مع الملايين من متابعيها على المنصة، وفقاً لـ"نيويورك بوست".

طلبات الجدة هي: "هذه هي قواعد جنازتي"، وهو مقطع الفيديو الذي جذب أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وقالت خلاله :""يمكنك البكاء ولكن لا تبك كثيرا، لا تجعل من نفسك أضحوكة ، بيرثا غير مدعوة لا تدعوها تدخل".

وأضافت في تعليقها: "لن أموت في أي وقت قريب ولكن لا تنسوا الملاحظات".