غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير في مصر

المصدر: البيان

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أعلنت محافظة الجيزة في مصر غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير بعد ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات كبيرة على المطاعم والماركات والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة وفقا لوسائل إعلام مصرية عن غلق وتشميع مطعم شهير بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.