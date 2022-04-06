ثعلب يعض عضواً في الكونغرس الأمريكي.. والشرطة تقبض على الجاني

المصدر: أ ف ب

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بعد ساعات من البحث، أمسكت شرطة الكابيتول الأميركي بثعلب بعد أن عض عضوا بالكونغرس الأمريكي ومراسلة، وكان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفدرالية واشنطن.

ووصفت شرطة الكابيتول الثعلب بالعدواني" وكتبت شرطة الكابيتول عبر تويتر "تنبيه: تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس.

وقد تعرض أشخاص عدة "للهجوم أو العض" من جانب ثعلب على مقربة من هذا المحفل الأساسي للديموقراطية الأميركية، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول.

وأشارت شرطة الكابيتول إلى أنها تلقت صباح الثلاثاء "اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل" على هضبة الكونغرس حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.

ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب "مخبأ" في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى الكابيتول.

وليس وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأميركية أمرا غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر، وفق السلطات البيئية المحلية.