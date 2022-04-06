تتساءل ما هي قيمة إرث عائلتك من المجوهرات؟

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الإرث هو صلة مباشرة بأسلافك. بالنسبة للبعض، يعتبر هذا جزءًا صغيرًا من تاريخ العائلة. وفي جميع الحالات، إذا كنت تمتلك إرثاً من عائلتك، فلا شك أنك تعتز به.

إن توارث الأشياء الثمينة من جيل إلى آخر سيكون له دائمًا معنى خاص - فهو بمثابة تذكير بالأحباء الذين ربما لم يعودوا معنا، وهذا هو السبب في أن هذا الأرث لا يقدر بثمن ويجعلنا نرغب في الاعتناء به والحفاظ عليه. طالما نستطيع.

ولكن بغض النظر عن القيمة العاطفية، هل تتساءل أحيانًا عن قيمة مجوهرات جدتك البالغة التي مر عليها أكثر من 100 عام؟

بالتأكيد، لا يعني مجرد كون القطعة قديمة أنها ثمينة من الناحية المالية.

إحدى الحوادث الهامة في هذا السياق تعود إلى عام 2019 عندما جاءت امرأة إماراتية لتقييم سلسلة من 36 ماسة سوليتير في أحد مراكزنا. بعد إجراء تقييم شامل من قبل الخبراء الداخليين في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، كان علينا إبلاغ العميل بأن 11 من أصل 36 سوليتير تم سدها، حيث كانت الماسات الـ 11 التي تم تحديدها منخفضة الجودة ولكن يبدو أنها تبدو أفضل مع وجود راتنج خاص داخل الماس، هذه خدعة قديمة يستخدمها بعض التجار لبيع القطع المعيبة.

لسوء الحظ، تلك ليست حادثة فردية. العديد من هذه الحكايات الاحتيالية تلوث عالم المجوهرات.

قد تكون الأحجار الكريمة القديمة والماس وحتى المعادن الثمينة أكثر قيمة مما تعتقد. لذلك، عندما تكون في شك - احصل على شهادة فحص وتقييم للإلاث الخاص بك.

قبل بضع سنوات، كان لدينا عميلة من مصر اشترت أقراط الياقوت من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في لندن. لقد دفعت ما يقرب من 30 جنيهًا إسترلينيًا لكنها شعرت أن تلك القطعة تستحق أكثر من ذلك بكثير. عند تقييم القطعة، قدرنا أنها عبارة عن مجوهرات ملكية عتيقة الطراز وعلامة صغيرة على ظهرها تظهر أنها صنعت في أوائل القرن العشرين بواسطة علامة تجارية فاخرة كبرى. اكتشاف عظيم لم يكن لنعرفه بدون الفحص بشكل صحيح.

في كثير من الأحيان، لا يعرف العملاء كيفية القيام بتقييم مجوهراتهم. تتضمن العملية أكثر من التوجه إلى أقرب متجر مجوهرات لأن مجرد العمل في الصناعة لا يؤهل الفرد ليكون خبيرًا في الأحجار الكريمة أو مثمنًا مؤهلًا. علاوة على ذلك، قد لا يمتلك معظم بائعي المجوهرات بالتجزئة الأدوات أو المهارات المطلوبة لفحص المجوهرات وتحديدها بشكل صحيح.

تتمتع هيئات إصدار الشهادات المستقلة المشهورة عالميًا فقط بفهم عميق لمعايير الفحص لتقييم الأحجار الكريمة والمجوهرات بشكل صحيح. على سبيل المثال، نحن في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، نقدم عددًا كبيرًا من خدمات المصادقة ليس فقط للماس ولكن لمجموعة من الأحجار الملونة أيضًا. على مر السنين، ساعدنا في التحقق من صحة آلاف الموروثات العائلية ومشتريات الجهات الخارجية.

في كثير من الحالات، غالبًا ما يكون اهتمام الناس بالإرث عاطفيًا، وكقطعة محبوبة، فإن الشهادة الوحيدة التي قد يحتاجها المرء هي أنها تنتمي إلى شخص مميز. على الرغم من أن الشهادات على المجوهرات مفيدة، خاصة بالنسبة للقطع الثمينة، فإن معرفة عمر القطعة وقيمتها يمكن أن يوفر راحة البال الهائلة ويمكن أن يجعل امتلاك قطعة معينة أكثر خصوصية.

سواء كنت تخطط لنقله إلى الجيل التالي أو حتى إذا قررت بيعه، فإنه يمنح المالك الفرصة لإضافة حكاية الشهادة الخاصة به إلى تاريخ التراث الملون.

*شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة