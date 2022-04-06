السعودية ..التحقيق مع رجلي أمن في حادث مركبة عكس السير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن قيام مرور مدينة الرياض السعودية القبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر (11) مركبة،والتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف لحماية الأرواح والممتلكات،بحسب وكالى الانباء السعودية "واس".



وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر (11) مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.