وزارة التعليم السعودية تعلن موعد تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي وطلاب وطالبات رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444 هـ والذي سيكون إلكترونيًا عبر برنامج «نور».

وأكدت الوزارة أن التسجيل سيبدأ يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان المبارك الحالي في مدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، على أن يكون التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يوم السابع من شهر شوال القادم، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في السابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هـ أو تسديد الشواغر وذلك لمن أكمل ست سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى وإلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وتضمن الجدول بداية التسجيل في رياض الأطفال يوم الثامن والعشرين من شوال ويستمر طوال العام لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة على أن يكون تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس اعتبارا من يوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة ويستمر حتى السابع عشر من ربيع الأول لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما، على أن يكون تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة في جميع المدارس اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من شهر محرم للعام القادم ويستمر حتى يوم السابع عشر من ربيع الأول لمن أقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما.