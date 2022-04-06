رجل عار يقتحم مطار المآتا بكازاخستان ويركض على المدرج

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً عارياً وهو يتسلق سور مطار مدينة المآتا في كازخستان، ثم يبدأ بالركض في المدرج.

ويظهر الرجل وهو يتسلق السياج المحيط بالمطار في الليل ويشرع في الركض على طول المدرج.

وقد سارع ضباط أمن المطار باعتقاله، ليتضح أنه شاب يبلغ من العمر 20 سنة كان في حالة سكر.

وتم توجيه 3 تهم ضده، وهي الظهور في الأماكن العامة في حالة سكر، وإحداث أعمال شغب صغيرة، والتسلل إلى أراضي المطار. وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.