حشود تشارك في حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل.. فيديو
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احتشد المئات من المسلمين أول أمس الاثنين للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاق في البلدة القديمة بالقدس، ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان.
ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حالياً بشهر رمضان.
وكما في كل عام تملأ فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت في كثير من المدن والبلدان الإسلامية.
حشود تشارك في حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل.. فيديوhttps://t.co/z8fjmmLe2d#رمضان_مبارك #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/daS6fGfNX6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 6, 2022