ملكة جمال الجزائر 2022.. طالبة تكنولوجيا حيويّة

المصدر: البيان

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كشفت مسابقة ملكة جمال الجزائر، رسميا، عن ملكة جمال الجزائر لسنة 2022، بعد انتهاء المنافسة.

وحملت تاج هذه السنة، الشابة ميليسا حمومراوي، والتي تبلغ من العمر 20 عاما.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة على انستغرام، صورا ومقاطع فيديو للشابة مليسا، وأعلنت رسميا عن تتويجها ملكة جمال الجزائر.

كما نشرت الصفحة، مقطع فيديو لملكة الجمال الجديدة، هنأت فيها الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتنحدر ميليسا حمومراوي، من ولاية الجزائر العاصمة، وهي طالبة في مجال التكنولوجيا الحيوية.