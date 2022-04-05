السعودية.. القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم 11 مركبة.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر (11) مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها،

وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب، وتبيَّن من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.