مصر .. شوكولاتة بالمخدرات في الأسواق والسلطات تتحرك

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان توضيحي للوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، حول وجود شوكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان: أنه "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان، أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".