سوق سوداء لكورونا.. ألماني يتلقى 90 لقاحاً لبيع شهادات تطعيم بأسماء مزورة

المصدر: د ب ا

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تلقى رجل ألماني في العقد السادس من العمر، 90 لقاحاً ضد كوفيد 19، كي يستفيد مادياً من بطاقات تأكيد التطعيم، التي حصل عليها بعد كل جرعة، عبر بيعها بعد تزويرها بأسماء أشخاص رفضوا تلقي اللقاح ضد الفيروس.

وتلقى الرجل الذي ينحدر من مدينة ماغديبورغ في ولاية سكسونيا، التطعيمات في جميع أنحاء المنطقة، على مدى عدة أشهر، قبل أن يقع في قبضة الشرطة عندما حاول تلقي جرعتين في يومين متتالين.

وأظهرت التحقيقات أن الرجل استمر في بيع المستندات التي تثبت تلقي التطعيم بأرقام مجموعات لقاح حقيقية ولكن بأسماء مزورة لرافضي اللقاح.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يخضع الرجل يخضع للتحقيق وليس محتجزاً لدى الشرطة في الوقت الحالي. وعثرت الشرطة على عدة بطاقات تطعيم معه وشرعوا في إجراءات جنائي، كما لم يتضح على الفور تأثير اللقاحات التسعين -من علامات طبية مختلفة- على صحة الرجل.

وكانت ألمانيا فرضت طوال فترة الوباء بطاقات التطعيم في جميع أنحاء البلاد للتمكن من الدخول إلى أماكن معينة، بما في ذلك المطاعم والمسارح وبعض أماكن العمل وحمامات السباحة.