كريس روك يحقق مكاسب مالية طائلة بعد صفعة ويل سميث

المصدر: وكالات

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أهدت صفعة ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار «كريس روك»، مكاسب مالية طائلة وثروة غير متوقعة، فبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، انهالت عروض اللقاءات والبرامج التلفزيونية على "روك" فوز انتهاء حفل الأوسكار.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الممثل الكوميدي، تلقى عرضًا مغريًا من قبل المذيعة الأمريكية الشهيرة" أوبرا وينفري"، دون الكشف عن قيمته، خاصة مع تنافس كثير من معدي البرامج للفوز بلقاء حصري مع "روك" لكشف تفاصيل واقعة الصفعة المفاجئة التي تلقاها على يد ويل سميث على خلفية سخريته من جايدا سميث عقب إصابتها بمرض الثعلبة، الذي دفعها لحلاقة شعرها بالكامل.

ووفقًا للصحيفة قد يحصل "روك" على مليوني جنيه إسترليني (2.62 مليون دولار) فقط مقابل الظهور على شاشات إحدى القنوات الأمريكية.

وفي سياق متصل، استقال النجم الهوليودي «ويل سميث»، من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود بعد واقعة صفعه لمقدم الحفل.

وأشار سميث، في بيان رسمي، إلى أن استقالته جاءت عقب خيانته لثقة الأكاديمية وحرمان المرشحين والفائزين في حفل توزيع الأوسكار من الاحتفال بأعمالهم الاستثنائية.