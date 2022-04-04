الرائحة كشفت الواقعة.. العثور على جثة سيدة متحللة

المصدر: البيان

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عثرت المباحث المصرية على جثة سيدة أربعينية متعفنة وفي حالة تحلل، داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر.

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض الحادثة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف غموض الواقعة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة. وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد مكان ابنعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة خاصة بإحدى السيدات تقيم فيها بمفردها، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة سيدة تدعي «س ا ف، 42 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل "متحللة".

وتعذر على فريق البحث معرفة وجود إصابات ظاهرية من عدمه بسبب تحلل الجثة، وبمعاينة الشقة مسرح العثور على جثة المتوفاة، تبين سلامة جميع منافذها من أي كسر أو عنف، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.