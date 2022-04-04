أسماك تخضع لفحص "بي سي آر" في الصين (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو دهشة عارمة على منصات التواصل الاجتماعي لأسماك تخضع لفحص "بي سي آر" في الصين.

وأظهر المقطع المتداول طبيباً يرتدي زياً كاملاً من معدات الوقاية الشخصية في إحدى أسواق شنغهاي، ويأخذ مسحة من سمكة حية، في واحدة من أغرب المشاهد منذ تفشي الوباء عام 2020.

ويقول العامل الطبي، خلال المقطع، للبائع: "من فضلك لا تتركها"، ويجيب البائع: "لا تقلق، لن تعضك".

وتفاعل كثيرون مع المقطع المصور، مبدين ردود أفعال متباينة، إذ قال أحد مستخدمي وسائل التواصل: "هذه سمكة صحية، من الجيد أن تجد بعض اللحظات المرحة".

وشهدت شنغهاي زيادة في عدد حالات الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تطورات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المتتالية.

وذكرت لجنة الصحة لبلدية شنغهاي أنه تم تسجيل 4144 حالة بدون أعراض و358 حالة إصابة بأعراض فيروس كورونا الخميس الماضي.