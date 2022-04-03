تغريدة الفيمتو .. تثير تفاعلاً واسعاً في السعودية

المصدر: البيان

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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن هيئة الغذاء نفت وجود أي خطورة لتناول أحد أشهر العصائر على مائدة السعوديين في رمضان، الأمر الذي أثار انتقادات البعض.

وأعرب بعض المغردين عن استغرابهم من حديث الهيئة عن "منتج مشبع بالسكريات"، نافية عنه الخطورة إذا تم شرابه يوميا.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الهيئة قولها: "لا خطورة من تناول شراب الفيمتو يوميا".

وردا على هذا الجدل، قالت الهيئة إنها تتأكد من سلامة المواد المضافة لشراب التوت قبل تسويقها في المملكة، ونصحت بالتقليل من استهلاك المشروبات منخفضة القيمة الغذائية والتي تحتوي على كميات عالية من السكر.

إلا أن رد الهيئة، عبر تغريدة لها، أثار المزيد من الجدل بشأن الفائدة الصحية لهذا المنتج، خاصة إذا تم تناوله يوميا في شهر رمضان.

وقبل عامين أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية بيانا توضيحيا حول "شراب الفيمتو"، بعد تداول إشاعات بأنه يحتوي على ألوان صناعية تسبب السرطان.

وحينذاك أكدت الهيئة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.