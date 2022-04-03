وفاة المخرجة الجزائرية أمينة بشير شويخ بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: أ ف ب

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توفيت المخرجة الجزائرية أمينة بشير شويخ الاحد، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت جمعية أضواء السينمائية.

وكتبت الجمعية عبر فيسبوك "ببالغ الحزن والأسى تلقت الجمعية الفنية السينمائية أضواء خبر وفاة المخرجة والسيناريست أمينة بشير شويخ" التي اشتهرت خصوصا بفيلم "رشيدة" في 2002 والذي يصور "العنف الارهابي" ضد النساء في الجزائر.

وحاز الفيلم الذي كان من أولى الاعمال الفنية حول "العشرية السوداء" (1992-2002) جوائز عدة في مهرجانات منها مهرجان مراكش بالمغرب.

وبدأت أمينة شويخ (68 عاما) مسيرتها في السينما في التوليف في المركز الوطني للسينما منذ 1973 وشاركت في معظم أفلام زوجها المخرج محمد شويخ وأفلام المخرج مرزاق علواش.

ووريت الأحد في مقبرة العالية، بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.