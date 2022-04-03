رد ناري من مبروك عطية على تشكيك إبراهيم عيسى في صلاة التراويح

المصدر: البيان

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رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عبر فيديو بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على تصريح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"؛ المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن "إقامة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر"، وأنها "ليست سُنة وصلاتها في مكبرات الصوت ليست تدينا".

وقال عطية ساخراً: "أستاذ إبراهيم أنا محافظ على كلامي، لا بشتم ولا بهين، ولا دي مدرستي"، مضيفا: "صلاة التراويح سُنة يا أبا خليل بس، النبي صلاها 3 أيام بالناس لما كثر الناس وراحوا يخبطوا عليه، قال النبي: خشيت أن تكتب عليكم"، وتابع: "قربت تبقى فريضة يا إبراهيم، اقرأ الكلام واسمعه واعقله يا أخويا، حضرتك عايز تقول التراويح لا فرض ولا سنة، ولا من الإسلام، اعمل انت اللي تشوفه"، وفقا لموقع مصراوي.

وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية، موجها حديثه للإعلامي: "اسمع نصيحة أخوك واتكلم في الثقافة، مجالها وأسع، لكن يا راجل فوق 14 قرنا، عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، التابعين، علماء الأمة على مدي قرون، يقولوا سُنة وييجي إبراهيم بيه عيسى، شوف أنا حريص على لساني إزاي انت بيه، اتكلم في الثقافة يا إبراهيم، اتكلم في الصحافة، ابعد عن الدين يا أبوخليل، للدين رجاله، وعلماؤه، بلاش تعجن يا أبو خليل".

ولفت عطية إلى أن من يشاهد إبراهيم عيسى يستمتع بتحليلاته السياسية، وفي كلماته عن الثقافة والفن، "أما لما يقول قال الله وقال الرسول يحول، ويفضلنا بقى رد علي إبراهيم، سايبين إبراهيم، إحنا هنسيب الدين والشغل اللي ورانا وهنرد".

ووجه عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر رسالة إلى عيسى وقال:" بكل أدب وكل تقدير واحترام بقول لحضرتك ابعد عن الدين تسلم، أنت شايفها لا فريضة ولا سنة، ولا هي موجودة نهائي ولا الدين موجود نهائي براحتك، بس على الهوا متلمش خطايا، متلمش ذنوب يا أبو خليل، اطلع 5 دقايق وقول تبت إلى الله واستغفر الله العظيم، اسمع كلام أخيك، قول كانت لحظة انفعال، أنا مش عايز أكبر المسائل يا أبو خليل ولا تبع مدرسة أنت من مدرسة مين وبتستغل مع مين وبيقبضوك ولا مش بيقبضوك، دي مش مدرستي".

كان الإعلامي إبراهيم عيسى انتقد إذاعة صلاة التراويح في مكبرات الصوت بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، وقال خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"؛ المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن "إقامة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر"، مشيرا إلى أنها "ليست سنة وصلاتها في مكبرات الصوت ليست تدينا والتشويش بـ 20 ميكرفونا في الشارع يعد عافية وإرهاب".