فيديو.. "الحب دائما يفوز!" .. خطوبة في قلب المعركة بأوكرانيا

المصدر: البيان

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"الحب دائما يفوز!" فقد فاجأ جندي أوكراني حبيبته بأن تقدم لطلب يدها قرب حاجز عسكري في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، فيديو للجندي وهو يطلب يد حبيبته.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تمشي قرب متاريس رملية في أحد الشوارع، قبل أن يأتي الجندي الأوكراني ويقدم لها خاتم الخطوبة وفق العربية نت.

وفي خطوة مخطط لها، قامت امرأة مختبئة خلف الحاجز بإعطاء باقة ورد للجندي كي يقدمها هدية لحبيبته بعد الخطوبة.

وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول إن "الحب دائما يفوز!"، وإنه تم تصويره في مدينة أوديسا.