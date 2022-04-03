كورونا يصيب الممثل البريطاني دانيال كريج

المصدر: د ب ا

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اضطر الممثل البريطاني دانيال كريج للانسحاب من مسرحية ماكبيث التي يقوم ببطولتها على مسرح برودواي عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا أمس السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن كريج / 54 عاما/ انسحب من المسرحية قبل ساعتين من بدء عرضها ، ولكن من المتوقع أن يعود بعد تعافيه.

وجاء في بيان بهذا الشأن أنه " تم إلغاء العرضين و المسائي لمسرحية ماكبيث بسبب إصابة دانيال كريج بفيروس كورونا".

وأضاف البيان " نعتذر عن أي إزعاج تسببه ذلك لحاملي التذاكر، ولكن سلامة المشاهدين وطاقم العمل تظل أولوية قصوى".