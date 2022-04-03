بسبب إعلان.. نقابة الأطباء المصرية تلجأ إلى القانون

المصدر: البيان

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أعلنت نقابة الأطباء المصرية أنها ستتخذ إجراءً قانونياً تجاه إعلان لشركة "دايس" المتخصصة في صناعة الملابسة الداخلية، بسبب الطريقة المبتذلة التي اعتمدها الإعلان لتوصيل رسالته.

وأصدرت النقابة بياناً بشأن الإعلان نشره موقع "بوابة الأهرام"، جاء فيه: "رصدت نقابة أطباء مصر أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد نقابة أطباء مصر رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلاً ومضموناً، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر الشعب المصري وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية".

وأضاف البيان: "وإذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقاً لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فوراً والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقاً لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937".

وأكدت نقابة أطباء مصر، خلال بيانها، أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر".

يُذكر أن الإعلان ظهر خلاله شخص يذهب إلى الطبيب وتظهر ملابسه الداخلية باليةً، ما يدفع الطبيب إلى أمر الممرضة بإعطائه مبلغاً من المال وطرده، الأمر الذي فُسِّر من الكثيرين بأنه تنمر وسخرية من الفقراء والاستهانة بهم، معبِّرين عن استيائهم الشديد تجاهه.